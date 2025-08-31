El sacrificio de Ozuna

A Zorrilla Ozuna se le dio lo que tanto ambicionaba: un puesto en el Estado para "sacrificarse" en el altar de la nómina pública. Le tocará bregar con las comunidades fronterizas, lo que importa poco.

Lo que sí importa son los puestos y la cuantía del presupuesto. No creemos que sea mucho, pero los políticos dominicanos se las arreglan para multiplicar los planes y los pesos (perdón, panes y peces). El exmilitar administró Inespre con tanto éxito como para preguntarse si eso aún existe.