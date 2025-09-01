Casualidad, ninguna

La rapidez con que se entregaron los acusados de violar en manada a una joven en Villa González tiene explicación.

Ni cortos ni perezosos, los familiares de los prevenidos mostraron diligencia extrema en procurar el encarcelamiento de los muchachones, escondidos desde que estalló el escándalo que ha conmovido a todo el país.

Al anunciar la persecución, la Policía dispuso una coletilla que ya es ampliamente conocida por las consecuencias: "son peligrosos y andan fuertemente armados". De no entregarse, les esperaba un fatal "intercambio de disparos".