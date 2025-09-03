A la chirola, con millones de pesos

Después de manejar miles de millones de pesos, entendible es que la mera idea de ir a prisión aterrorizara a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte. Aunque con un poco de grasa monetaria, los días tras la reja son menos duros.

Ya encarcelada en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, tiempo tendrá de pasar factura. No a quienes la condenaron y acusaron, sino a sí misma y a su opulencia. Su PRM, por supuesto, hoy celebra su ingreso en la chirola: no le pueden enrostrar complicidad.