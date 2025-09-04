La venda de Pilarte

En los vídeos del ingreso a prisión, se ve a la exdiputada Rosa Pilarte con una venda que deja al descubierto su cara pero le cubre casi la totalidad del resto de la cabeza. A preguntas, dijo que padecía quebrantos de salud.

Esas coberturas suelen llevarse luego de intervenciones cosméticas para reducir la flaccidez del cuello o para eliminar una papada crecida.

Dudoso que la condenada por lavado de activos estuviese pensando en belleza. Si es otra cosa, hay que cuidar que sane bien. El castigo no debe ser doble.