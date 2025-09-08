×
    1 min de lectura

    ¿A quiénes representan?

    La cesantía se mantiene, aunque surgen dudas sobre los sindicatos

    Ayer en el Senado, los "sindicalistas" se mostraron aliviados porque se llegó a un acuerdo con el sector privado de no eliminar la cesantía sino  solo modificarla.

    Pero uno tiene que preguntarse, a quiénes representan estos sindicalistas que no tienen sindicatos reales (en el país solo la Asociación de Profesores y el Colegio Médico actúan como tales), y los de choferes son empresas privadas que presionan al Gobierno.

     ¿Será que sólo se representan a ellos mismos y para beneficio propio, no colectivo?

