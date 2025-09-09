×
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Caerán los doctores también?

    Escándalo en Senasa involucra a médicos y funcionarios

    En el caso Senasa han sido mencionados abogados, empleados de "call centers" y otros funcionarios de la administradora de riesgos de salud.

    Pero dice el "run run" que también hay muchos médicos y clínicas involucrados en la estafa contra la institución.

    De acuerdo a lo revelado por Julissa Céspedes, la trama consistía en simular procedimientos quirúrgicos y de otro tipo, sin practicárselos a nadie, solo para cobrarle a la ARS. ¿Será que los médicos cómplices irán a la cárcel a atender a los demás internos?

