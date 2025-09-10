×
    1 min de lectura

    El acuerdo que nadie explica

    El Consulado Dominicano en Nueva York anunció un acuerdo para capacitar enfermeros dominicanos en EE. UU.

    Hace poco más de dos semanas, el Consulado Dominicano en Nueva York anunció un acuerdo para capacitar enfermeros dominicanos en EE. UU., presentándolo como hito para la diáspora. Firmado con varias instituciones académicas, parecía prometedor. Hasta ahí, todo bien y aplausos ¿merecidos? El problema viene porque  la nota oficial se limitó a resaltar el hecho, sin explicar proceso de solicitud ni a quiénes beneficiaba. Consultar al consulado es inútil. Nadie sabe nada y se pasan la pelota uno al otro. Resultado, mucha espuma y cero sustancia.

     


