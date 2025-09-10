El acuerdo que nadie explica

Hace poco más de dos semanas, el Consulado Dominicano en Nueva York anunció un acuerdo para capacitar enfermeros dominicanos en EE. UU., presentándolo como hito para la diáspora. Firmado con varias instituciones académicas, parecía prometedor. Hasta ahí, todo bien y aplausos ¿merecidos? El problema viene porque la nota oficial se limitó a resaltar el hecho, sin explicar proceso de solicitud ni a quiénes beneficiaba. Consultar al consulado es inútil. Nadie sabe nada y se pasan la pelota uno al otro. Resultado, mucha espuma y cero sustancia.

