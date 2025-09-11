×
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Por fin hicieron caso?

    ¿O será que el llamado del presidente Luis Abinader finalmente hizo efecto?

    Parece que las actividades presidencialistas con miras al 2028 han cesado en los últimos días, luego que la Junta Central Electoral comenzara a amenazar con sanciones.

    ¿O será que el llamado del presidente Luis Abinader finalmente hizo efecto?

    Sea cual sea la razón, al menos del lado oficialista, parecen haber frenado un poco la intensa campaña que tenían hace unas semanas, mientras los partidos de la oposición siguen en una especie de España boba, incluso para definir sus potenciales opciones.

