    1 min de lectura

    Fallos y sospechas

    Nuria Piera y el percance en Color Visión

    Los fallos ocurren inesperadamente. La tecnología no siempre opera con la precisión requerida y de ahí los accidentes.

    Nuria investiga sufrió un percance en su edición del sábado, y su contenido, anticipado, versaba sobre los problemas y prácticas irregulares en Senasa. Censura, se pensó de inmediato. Y no, hasta los mejores equipos se quiebran. Fue lo que pasó en Color Visión, canal reconocido por su apertura y donde la rubia inquisidora lleva décadas dando palos a diestra y siniestra, con los ojos vendados. Total, que las denuncias más duran vienen del mismo Ejecutivo.

