La ojeriza con Ceara Hatton

Lo de Senasa no aconteció de la noche a la mañana, sino que tuvo una etapa de cocción, de desarrollo. Si bien la primera investigación arrancó hace diez meses, otras acciones y responsabilidades entraron en juego para arrojar luz sobre prácticas muy oscuras.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ha jugado un papel protagónico en desenmascarar la corrupción en Senasa, y de ahí la prontitud con que se hizo la investigación entregada al Ministerio Público. No todo está podrido en el Estado, razón de que al superintendente, Miguel Ceara Hatton, algunos le tengan ojeriza.