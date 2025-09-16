×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    La ojeriza con Ceara Hatton

    Sisalril tuvo rol clave en el proceso que destapó irregularidades en Senasa

    Lo de Senasa no aconteció de la noche a la mañana, sino que tuvo una etapa de cocción, de desarrollo. Si bien la primera investigación arrancó hace diez meses, otras acciones y responsabilidades entraron en juego para arrojar luz sobre prácticas muy oscuras.

    La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ha jugado un papel protagónico en desenmascarar la corrupción en Senasa, y de ahí la prontitud con que se hizo la investigación entregada al Ministerio Público. No todo está podrido en el Estado, razón de que al superintendente, Miguel Ceara Hatton, algunos le tengan ojeriza.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.