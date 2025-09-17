Los tiempos modernos

Parece que, así como tenemos un nuevo Código Penal (aunque entra en vigencia en un año), tenemos una nueva forma de investigar los actos de corrupción desde el Estado.

Debe ser así, si tomamos en cuenta que para la investigación del caso Senasa, la directora de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción (Pepca), Mirna Ortiz, emitió una carta pidiendo a Nuria Piera entregar toda la documentación de sus reportajes. Es cierto que Nuria hace un buen trabajo, pero la Pepca debería hacer el suyo aparte.