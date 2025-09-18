Los tacones de la procuradora

La procuradora general de la República no solo es una mujer extremadamente preparada y maneja el derecho de manera adecuada y con gallardía desde hace años en el ministerio público.

También se reconoce en ella su porte y estilo en los tribunales de la República, sin pasar por alto los extremadamente empinados zapatos de tacones que usa en plena faena diaria.

Esperamos que su seguridad tenga un protocolo definido en caso de algún "corre corre" porque con esos Stilettos no hay forma que no se caiga.