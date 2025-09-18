×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Los tacones de la procuradora

    La procuradora general combina preparación jurídica con estilo personal

    La procuradora general de la República no solo es una mujer extremadamente preparada y maneja el derecho de manera adecuada y con gallardía desde hace años en el ministerio público.

    También se reconoce en ella su porte y estilo en los tribunales de la República, sin pasar por alto los extremadamente empinados zapatos de tacones que usa en plena faena diaria.

    Esperamos que su seguridad tenga un protocolo definido en caso de algún "corre corre" porque con esos Stilettos no hay forma que no se caiga.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.