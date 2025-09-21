El ministro está dentro

A Luis Miguel De Camps García-Mella, ministro de Educación, lo señalan como un extrapartido. O simplemente, un aliado de las huestes en el poder. Teóricamente tiene el Partido Revolucionario Social Demócrata, herencia de su padre Hatuey Decamps, que fue aliado al PRM en las últimas elecciones.

Pero el joven político está más adentro que fuera. Se le vio en la jornada reflexiva del PRM este fin de semana, en Jarabacoa, junto a la plana mayor de la dirigencia perremeista. Si no era él, por lo menos alguien muy parecido. Como el PRM y el PRSD.