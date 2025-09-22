A ver si el gas pela

Si de verdad se quisiera acabar con el clientelismo y la corrupción, el Congreso tendría que dar el primer paso.

Bastaría con una ley que impida a cualquier ciudadano con expediente judicial abierto o con condena en firme aspirar a cargos electivos o ser designado en funciones públicas. Pero la trampa está servida. Quienes deben aprobarla son los mismos que se benefician del vacío.

Así se perpetúa un sistema donde la impunidad viste saco y corbata y el poder político se convierte en refugio para delincuentes con inmunidad y presupuesto garantizado.