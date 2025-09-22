×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    A ver si el gas pela

    Proponen inhabilitar a políticos con expedientes judiciales abiertos

    Si de verdad se quisiera acabar con el clientelismo y la corrupción, el Congreso tendría que dar el primer paso. 

    Bastaría con una ley que impida a cualquier ciudadano con expediente judicial abierto o con condena en firme aspirar a cargos electivos o ser designado en funciones públicas. Pero la trampa está servida. Quienes deben aprobarla son los mismos que se benefician del vacío.

    Así se perpetúa un sistema donde la impunidad viste saco y corbata y el poder político se convierte en refugio para delincuentes con inmunidad y presupuesto garantizado.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.