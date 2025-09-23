×
    | 1 min de lectura

    A volar a Francia

    Air France vuelve y abre puertas al norte europeo desde Punta Cana

    La partida de Air France del país, hace ya varios años, asestó un golpe al turismo del cual aún no nos recuperamos.

    Las razones pueden resumirse en la tozudez de un antiguo ministro de Hacienda para no reducir la carga fiscal a los combustibles de aeronaves. Los vuelos trasatlánticos deben necesariamente repostar en la RD a precios más elevados que en otros destinos caribeños.

    Viajes y viajes a Francia con la complicidad del ministro de Turismo, y ese esfuerzo del sector privado finalmente resultó.

    Air France regresa a Punta Cana, con sus importantes conexiones al norte europeo. Por un héroe, anónimo, porque su apellido se parece a Diario Libre.

