El espía
    1 min de lectura

    El rastro televisivo

    El ministro de Turismo aprovecha los escenarios en los que presenta al país

    El ministro de Turismo tiene los ojos puestos arriba. Es la culminación de sus años en la política.

    Pero hay otros años y experiencias que no ha desaprovechado.

    David Collado se transforma cuando sube al escenario en sus presentaciones del país, casi un centenar, y ahí brota el comunicador.

    Pero también se monta en la onda del discurso inspiracional, con lo que conecta aún más con el auditorio.

    Alguien que lo miraba actuar en París comentó risueño: "Si el hombre deja la política, trabajo no le faltará en el campo de las conferencias motivacionales". Su motivación, por ahora, es el 2028.

