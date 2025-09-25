×
    1 min de lectura

    ¿Y el km 9 para cuándo?

    Paso a desnivel en la Luperón con Isabel Aguiar será inaugurado en los próximos días

    En unos días será inaugurado el paso a desnivel de la intersección de la avenida Gregorio Luperón y la Isabel Aguiar, una obra que comenzó a construirse hace unos meses este mismo año.

    Sin embargo, los trabajos de expansión del kilómetro 9 de la avenida Duarte ya pasan de los cuatro años y todavía hay detalles no terminados.

    La gente está más que cansada de los problemas de tránsito en ese tramo, pero más que nada, hastiada de los enormes entaponamientos que se producen y las malas condiciones de la vía.

