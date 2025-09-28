¿Por qué insistir tanto con los cinco?
PRM defiende resultados de gestión a mitad del segundo periodo
Es cierto que el Partido Revolucionario Moderno tiene cinco años en el Gobierno, cuatro del primer periodo y uno del segundo mandato de Luis Abinader.
Pero llama la atención la insistencia de hablar una y otra vez de cinco como si se tratara de la referencia habitual.
Históricamente, los resultados de los gobiernos se miden por lo que han hecho a término, no parcialmente. Ese afán de convencer al mundo de lo realizado entre 2020 y 2025 parece mostrar una inseguridad tremenda que necesita validación.