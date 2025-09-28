×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Por qué insistir tanto con los cinco?

    PRM defiende resultados de gestión a mitad del segundo periodo

    Es cierto que el Partido Revolucionario Moderno tiene cinco años en el Gobierno, cuatro del primer periodo y uno del segundo mandato de Luis Abinader.

    Pero llama la atención la insistencia de hablar una y otra vez de cinco como si se tratara de la referencia habitual.

    Históricamente, los resultados de los gobiernos se miden por lo que han hecho a término, no parcialmente. Ese afán de convencer al mundo de lo realizado entre 2020 y 2025 parece mostrar una inseguridad tremenda que necesita validación.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.