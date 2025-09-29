×
    1 min de lectura

    Santiago es Santiago

    La fuerte conexión de los presidentes dominicanos con el Cibao

    De todos los presidentes electos después de la caída de Trujillo, solo dos, Leonel Fernández y Danilo Medina, no son cibaeños. De los que sí lo son, solo Juan Bosch no era de Santiago.

    Joaquín Balaguer puede considerársele santiaguero ya que creció allí. De todos, probablemente sea Luis Abinader quien más se ha preocupado por la capital cibaeña y su desarrollo.

    Tanto, que escogió a una santiaguera como su compañera de boleta en dos oportunidades. Además, visita a Santiago cuántas veces puede e impulsa  un monorriel, entre otras obras importantes. Ha establecido allí, incluso,  una Casa Presidencial. Santiago, definitivamente, es Santiago.

