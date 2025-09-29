Santiago es Santiago

De todos los presidentes electos después de la caída de Trujillo, solo dos, Leonel Fernández y Danilo Medina, no son cibaeños. De los que sí lo son, solo Juan Bosch no era de Santiago.

A Joaquín Balaguer puede considerársele santiaguero ya que creció allí. De todos, probablemente sea Luis Abinader quien más se ha preocupado por la capital cibaeña y su desarrollo.

Tanto, que escogió a una santiaguera como su compañera de boleta en dos oportunidades. Además, visita a Santiago cuántas veces puede e impulsa un monorriel, entre otras obras importantes. Ha establecido allí, incluso, una Casa Presidencial. Santiago, definitivamente, es Santiago.