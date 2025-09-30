Los bonos de Guido

Guido Gómez Mazara es reconocido como una de las voces más contestatarias dentro del Partido Revolucionario Moderno. Por eso no sorprende que el oficialismo recurra a su figura para enfrentar los cuestionamientos que la oposición lanza contra la gestión de Luis Abinader.

No se trata únicamente de su papel como presidente de Indotel, sino también de su experiencia como abogado y de su largo recorrido político, que le otorgan una presencia singular en el debate público. Su estilo, directo y con filo, le permite asumir con naturalidad el rol de contrapeso frente a las críticas, incluso desde dentro de su propio partido.

En la dinámica política, donde los respaldos suelen ser volátiles, Guido aparece como una carta con doble valor: por un lado, su peso técnico e institucional; por el otro, su capacidad discursiva para poner en aprietos a los adversarios.

De ahí que sus bonos, en estos momentos, se coticen en alza en el Palacio Nacional.