Nuestro país mantiene muy buenas relaciones con Cuba, aunque se note poco. Hay un intercambio comercial moderado, que podría ser mayor si las circunstancias económicas fuesen mejores en la Perla de las Antillas. Nos unen muchos lazos históricos y hace tiempo que el régimen cubano dejó de ser un peligro. Por el contrario, hay excelente comunicación abierta a nivel oficial y mantenemos embajadas recíprocas.

En diplomacia, las señales suelen ser sutiles. Se acaba de producir una que releva el respeto que el Gobierno isleño nos tiene. Al anuncio de que no se le invitará a la Cumbre de las Américas, el canciller cubano respondió culpando a Washington y no a Santo Domingo.