    1 min de lectura

    La semana dominicana en EE. UU.

    Ministros Roberto Álvarez e Ito Bisonó viajan con delegaciones austeras

    Las oportunidades siempre son muchas cuando se habla de la semana dominicana en Washington.

    Eso  ha sucedido esta semana donde hemos visto de todo. Hay logros interesantes, reportados por Cancillería, Aduanas y también Prodominicana.

    Algunos, sin embargo, olvidaron los tiempos austeros. Roberto Álvarez e Ito Bisonó, ministros, viajaron con apenas dos funcionarios cada uno. Sin embargo, se hizo notar un presidenciable por su acompañamiento y no musical: una funcionaria, tres diputados y cuchumil periodistas.

