    1 min de lectura

    Lunes calientes

    El pulso político promete intensificarse aunque las elecciones estén lejos

    Los lunes se han convertido en días calientes y no precisamente porque el sol pica más. A las presentaciones del presidente en LA Semanal les han salido unos contradictores que no dejan pasar una. Están los artículos quincenales de Leonel Fernández y las ruedas de prensa matutinas de su Fuerza del Pueblo, a las que se suman las del Partido de la Liberación Dominicana

    Estos partidos rotan a sus exponentes. De artillería ligera han pasado a misiles altamente explosivos, tanto que a veces rebotan en la tarde y la fuerza del impacto provoca la reacción de Abinader. Pensar que a la campaña electoral le faltan años.

