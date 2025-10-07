Faride se tomó un "break"

Tanto afana la ministra Faride Raful para que los dominicanos podamos dormir en paz, que es justo que se tome un lunes libre de ciertos compromisos.

Parte de ese descanso incluyó evitar responder a preguntas estresantes en la rueda de prensa posterior a la reunión de ese día de seguridad ciudadana.

¿Será que se olía que vendrían flechas sobre la masacre policial en La Barranquita, luego de que el fin de semana se conociera lo que investigó el Ministerio Público? Seguro que para el próximo lunes estará fresquecita como una rosa antes de cortar.