    1 min de lectura

    Faride no huyó

    Ministra de Interior retoma sus labores tras breve episodio médico

    Las tareas de contraespionaje son necesarias hasta en una democracia. Resulta que la ministra de Interior, Faride Raful, no huyó de una posiblemente estresante rueda de prensa de los lunes. Se daba por descontado que surgirían unos temas calientes, como ha venido ocurriendo al inicio de cada semana.

    El espía de El Espía descubrió que la ministra tuvo problemas de salud que la dejaron knockout momentáneamente. Luego de una batería de pruebas, la combativa funcionaria se ha reintegrado a sus tareas habituales y de seguro el lunes estará en el pódium frente a la prensa. Ah, se enfermó mientras trabajaba.

