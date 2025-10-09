La soltera codiciada

Parece que la embajadora de EE. UU. en RD llegará al país con muy buenas conexiones ya que su hermana, Rachel Campos, fue la periodista que entrevistó al presidente Abinader en Fox News. Adicionalmente, las expectativas por su llegada han generado otro interés.

Una corriente de aire fría llegada desde Washington, fruto del otoño que recién inició, le ha soplado a El Espía que la embajadora llegará soltera. Es buenamoza, joven y, dado su español excelente, no se necesitará hablar inglés para enamorarla.

A la señora Campos probablemente le habrán enseñado ya el significado de "aguajero" o "bultero", y recomendado cuidado con los "tigueres" del patio, más peligrosos que los de la selva.