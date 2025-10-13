×
    1 min de lectura

    Fuego y fuego

    El riesgo de una oposición que solo sabe disparar

    El metal de los cañones de la oposición corre el riesgo de derretirse por la frecuencia con que disparan. Es fuego y fuego contra el Gobierno y cuanto se le parezca.

    No  es que se quiera coartar el derecho que asiste a los desterrados del poder. Con sus denuncias, no importa cuán ciertas, contribuyen al debate político y fuerzan a las autoridades a preguntarse si lo están haciendo bien, qué deben corregir y hacia dónde mejor orientar las políticas públicas.

    ¡Pero, ojo!,  que alguna prudencia es necesaria. Porque tanto el líder del PLD como el de la FUPU fueron presidentes, con su carga de errores a cuestas.

