    1 min de lectura

    Bonos y más bonos

    El Gobierno apuesta por bonos mientras el crecimiento pierde impulso

    La crisis económica y la baja en las proyecciones de crecimiento no parecen detener la creación de nuevos bonos de asistencia.

    Aunque baja el gasto público, no para el gasto corriente, que incluye básicamente "regalar" dinero a algunos sectores.

    El Gobierno anunció el "bono joven" para darles RD$2,500 a los muchachos que los necesiten.

    Y el presidente Luis Abinader anunció que la "brisita" repite pronto para las fiestas navideñas. ¿No sería mejor enseñar a pescar que regalar el pescado?

