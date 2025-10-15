×
    | 1 min de lectura

    ¿Y qué de la auditoría a Surún?

    Miguel Alberto Surún Hernández se atrincheró para impedir auditoría durante su presidencia

    Ahora que hubo cambios en la Cámara de Cuentas y en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, tiempo es recordar el episodio aquel de Miguel Alberto (Runrún) Surún Hernández, cuando presidía ese colectivo y se atrincheró para impedir le auditaran su gestión.

    Nadie se explica cómo logró imponer su majadería y evitar que le arquearan los fondos que manejaba. No podía negarse,  de acuerdo a la ley.

    Como ya no está en el CARD y se supone que la cobardía se fue de la Cámara, hora es de que le pidan cuenta. ¿Cómo? Pues auditando una gestión en la que se manejaron dineros públicos.

