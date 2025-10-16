×
El espía
    | 1 min de lectura

    Se arrepintió pronto

    Cambió toda la esencia de dicha ley.

    La diputada Margarita Tejeda, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es una de las legisladoras que sometieron 18 proyectos para combatir la violencia de género y específicamente los feminicidios.

    Ella presentó un proyecto interesante, que, básicamente, indultaba al médico y a las mujeres víctimas de violación o incesto que se sometieran a un aborto.

    Diario Libre reseñó el proyecto en su edición de ayer y ya en la tarde la legisladora se había arrepentido. Cambió toda la esencia de dicha ley.

