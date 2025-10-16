Se arrepintió pronto

La diputada Margarita Tejeda, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es una de las legisladoras que sometieron 18 proyectos para combatir la violencia de género y específicamente los feminicidios.

Ella presentó un proyecto interesante, que, básicamente, indultaba al médico y a las mujeres víctimas de violación o incesto que se sometieran a un aborto.

Diario Libre reseñó el proyecto en su edición de ayer y ya en la tarde la legisladora se había arrepentido. Cambió toda la esencia de dicha ley.