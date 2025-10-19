×
    | 1 min de lectura

    Para las anotaciones

    ¿Qué ha sido de Homero Figueroa?

    Reemplazado ya hace semanas y sin un decreto conocido a su favor, justo es preguntarse qué ha sido de Homero Figueroa, ex director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

    El zar de la publicidad estatal cambió de oficina y sigue en el Palacio Nacional, ahora organizador de la LA Semanal y no muy lejos de donde otro reina. Sin función pública aparente de importancia, caben muchas interrogantes sobre el porqué de su domicilio palaciego. Una razón simple, especulativa ciertamente, es que debe permanecer cerca de los tantos papeles que tendrá que buscar para explicar cómo gastó los miles de millones que pasaron por sus manos.

