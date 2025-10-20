¿Magín y Abinader se hablan?

Durante la primera LA Semanal después de la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda, el presidente Luis Abinader declaró: "No hemos hablado con Magín de ese tema", al ser cuestionado sobre una posible reforma fiscal. Tres meses después, Díaz ha asumido fervorosamente el discurso, solo ha cambiado el sujeto: "Hasta ahora no he hablado con el presidente sobre una reforma". ¡Cuánto sabe el presidente! No pasa una semana sin que algún sector hable de la reforma, pero el Gobierno está campante como el caminante.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.