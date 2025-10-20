×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Magín y Abinader se hablan?

    ¡Cuánto sabe el presidente!

    Durante la primera LA Semanal después de la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda, el presidente Luis Abinader declaró: "No hemos hablado con Magín de ese tema", al ser cuestionado sobre una posible reforma fiscal. Tres meses después, Díaz ha asumido fervorosamente el discurso, solo ha cambiado el sujeto: "Hasta ahora no he hablado con el presidente sobre una reforma". ¡Cuánto sabe el presidente! No pasa una semana sin que algún sector hable de la reforma, pero el Gobierno está campante como el caminante.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.