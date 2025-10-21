×
El espía
    1 min de lectura

    ¿Llegará la hora del ámbar?

    Un anhelado proyecto para los puertoplateños

    Ayer, durante el primer picazo del hotel Meliá en Punta Bergantín, se anunció, nuevamente, la construcción de la Autopista del Ámbar, un anhelado proyecto para los puertoplateños que tiene más de cinco años en carpeta... y contando.

    El proyecto será manejado por RD_Vial y se dice que ya hay disponibles RD$8,500 millones de los_US$420 millones que cuesta su construcción.

    Parece que finalmente llegó el momento del Ámbar. Es justo. No debemos dejar que este proyecto se extinga.

