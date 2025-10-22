Palo si boga y palo si no boga

El Gobierno dominicano se ha adelantado a los hechos con el paso de la tormenta Melissa.

Se suspendieron las clases el martes y se limitó el horario de trabajo hasta la 1 p.m. del miércoles, para las provincias en alerta roja.

Se ha hecho todo lo que en el pasado se falló y se criticó por lo mucho que se vieron afectados los ciudadanos. Pero ahora, que no ha llovido tanto, aparecen los que se molestan por no tener dónde dejar a los hijos y los dueños de negocios por tener que cerrar. Como quiera es malo.