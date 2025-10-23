Tenemos cónsul en Venezuela sin consulado, precisamente por la suspensión de las relaciones diplomáticas, acción promovida por el dictador Nicolás Maduro.

Sin embargo, los informes eran de que Venezuela había suavizado su posición y no vería mal que discretamente se reanudaran lazos de muchísimas décadas. Una muestra fue la flexibilización de la medida que prohibió los vuelos entre ambos países.

Las circunstancias han cambiado luego de los hundimientos de navíos venezolanos y la exclusión del país sudamericano de la Cumbre de las Américas. El deshielo se ha congelado y, la verdad sea dicha, al lado dominicano no le gusta Maduro.