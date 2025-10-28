×
    | 1 min de lectura

    El Gobierno hizo bien con Melissa

    La tormenta tropical, ahora convertida en huracán, ha dado mucha agua a beber

    Como no llovió con la intensidad esperada en los dos primeros días del paso de Melissa, algunos críticos apuntaban a que las autoridades se habían excedido. Que se pasaron de previsoras y paralizaron a casi todo el país antes de tiempo.

    Sin embargo, esa tormenta tropical, ahora convertida en un terrible huracán, ha dado mucha agua a beber y no solo por sus copiosos aguaceros. Muy imprevisible, cambió de rumbo en varias oportunidades a una velocidad que a veces la hacía lucir estacionaria. 

    De tormenta se convirtió en huracán en tiempo casi récord. Ha hecho historia por su ferocidad y características únicas. El Gobierno hizo bien en adelantarse.

