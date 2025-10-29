El pataleo de las ARS

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) encontró una forma que parece más adecuada para el reparto que se hace a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) por la cantidad de afiliados con los que cuentan y los servicios que les ofrecen.

Algunos deben entender que el sistema necesita equilibrio para que pueda funcionar y que actualmente, como se ven las cosas, si no se hacen los ajustes necesarios pronto, todo colapsará.

No se explica que los que más afiliados tienen, menos fondos reciben.