    1 min de lectura

    Los informes en "corrección"

    Ojalá los correctores avancen, para que la prensa siga informando a tiempo

    Un importante ministerio, que recientemente fue fusionado, tiene desde mayo que no publica el informe donde se da seguimiento al comportamiento macroeconómico y fiscal del país. La respuesta es que los documentos, que se publicaban cada mes, están en "corrección". 

    Es sospechoso que esos informes no se publiquen justo cuando los números económicos y fiscales no son positivos. Ojalá los correctores avancen en su trabajo para que la prensa siga informando a tiempo sobre subsidios sociales y otros temas. 

