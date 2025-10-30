Los informes en "corrección"
Ojalá los correctores avancen, para que la prensa siga informando a tiempo
Un importante ministerio, que recientemente fue fusionado, tiene desde mayo que no publica el informe donde se da seguimiento al comportamiento macroeconómico y fiscal del país. La respuesta es que los documentos, que se publicaban cada mes, están en "corrección".
Es sospechoso que esos informes no se publiquen justo cuando los números económicos y fiscales no son positivos. Ojalá los correctores avancen en su trabajo para que la prensa siga informando a tiempo sobre subsidios sociales y otros temas.