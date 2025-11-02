La jueza se esfumó

Finalmente se dio a conocer el acta de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura donde se "siquitrilló" a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia: Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.

El acta confirma lo que ya se sabía. La poca información mueve a pensar que se impusieron causas exclusivamente políticas. Curiosamente, se exalta el trabajo y la dedicación de los jueces y se indica que la no confirmación no equivale a una sanción. ¡Anjá!

La más tocada por la decisión, de principios del mes pasado, es la jueza Jiménez: no ha vuelto a su despacho.