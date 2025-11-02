×
    | 1 min de lectura

    La jueza se esfumó

    Se revela el documento que explica la salida de tres magistrados de la Suprema Corte

    Finalmente se dio a conocer el acta de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura donde se "siquitrilló" a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia: Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.

    El acta  confirma lo que ya se sabía. La poca información mueve a pensar que se impusieron causas exclusivamente políticas. Curiosamente, se exalta el trabajo y la dedicación de los jueces y se indica que la no confirmación no equivale a una sanción. ¡Anjá! 

    La más tocada por la decisión, de principios del mes pasado, es la jueza Jiménez: no ha vuelto a su despacho.

