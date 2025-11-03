Dijo que sí... pero no

La indexación salarial se mantiene caliente en la palestra pública y ayer le tocó al ministro de Hacienda, Magín Díaz, hablar sobre el tema en LA Semanal con la Prensa, luego que el presidente Luis Abinader recibiera la pregunta sobre los salarios.

Para el bueno de Magín, llegó el momento de hablar de indexación salarial.... PERO fue muy claro en indicar que sí, sólo si no afecta las finanzas públicas. Si tomamos en cuenta que la indexación equivale a un costo fiscal de RD$ 18 mil millones, no la esperen parados.