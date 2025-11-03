×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Dijo que sí... pero no

    La indexación salarial se mantiene caliente en la palestra pública

    La indexación salarial se mantiene caliente en la palestra pública y ayer le tocó al ministro de Hacienda, Magín Díaz, hablar sobre el tema en LA Semanal con la Prensa, luego que el presidente Luis Abinader recibiera la pregunta sobre los salarios.

    Para el bueno de Magín, llegó el momento de hablar de indexación salarial.... PERO fue muy claro en indicar que sí, sólo si no afecta las finanzas públicas. Si tomamos en cuenta que la indexación equivale a un costo fiscal de RD$ 18 mil millones, no la esperen parados.

     

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.