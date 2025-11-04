×
    1 min de lectura

    Que se cumpla la ley

    Omar Fernández ha sido muy inteligente en tomar el tema de la indexación salarial como suyo

    El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, ha sido muy inteligente en tomar el tema de la indexación salarial como suyo pues lo único que puede hacer, válidamente, es sumar adeptos ante un asunto cuya falta de aplicación no tiene una justificación real.

    La ley manda lo que tiene que hacerse y desde el 2017, los que hoy son oposición y los que hoy son Gobierno se resisten a cumplir.

    La defensa oficial luce torpe y poco pensada y lo único que logra es molestar a los que esperan por el beneficio.


