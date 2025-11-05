¿Indexación o barrilito?

Se mantiene como una papa caliente el tema de la indexación salarial y las presiones que está recibiendo el Gobierno porque la gente le está haciendo caso al senador Omar Fernández en torno a la ejecución de ese ajuste, pendiente desde el año 2017.

Ya han salido varios a responderle a "Omarcito" que, entre otras cosas, ha pedido que se eliminen algunos subsidios que, simplemente, no se justifican.

Pero ahí mismo alguien también le preguntó si el barrilito es un sistema de ayuda necesario.