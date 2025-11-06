Los exabruptos de Petro

Con más frecuencia de la deseada, al presidente colombiano se le va la chaveta. Le pasó en los Estados Unidos donde deshonró la solemnidad de su posición al embarcarse en comentarios y declaraciones imprudentes.

Pudo callar, pero volvió a meter la pata con críticas destempladas con motivo de la suspensión de la X Cumbre de las Américas, a la que no asistiría.

Ahora le rebota su acidez. Su cumbre UE- CELAC, de la cual es presidente pro tempore, es la crónica de un fracaso anunciado. Dos o tres presidentes confirmaron y la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, le canceló. Le hicieron el fo al dicharachero.