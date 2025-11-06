×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Los exabruptos de Petro

    Con más frecuencia de la deseada, al presidente colombiano se le va la chaveta

    Con más frecuencia de la deseada, al presidente colombiano se le va la chaveta. Le pasó en los Estados Unidos donde deshonró la solemnidad de su posición al embarcarse en comentarios y declaraciones imprudentes.

    Pudo callar, pero volvió a meter la pata con críticas destempladas con motivo de la suspensión de la X Cumbre de las Américas, a la que no asistiría.

    Ahora le rebota su acidez. Su cumbre UE- CELAC, de la cual  es presidente pro tempore, es la crónica de un fracaso anunciado. Dos o tres presidentes confirmaron y la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, le canceló. Le hicieron  el fo al dicharachero.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.