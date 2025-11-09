×
    1 min de lectura

    Pregunten por las visas

    La oposición quiere aprovechar los casos en que personas ligadas de una manera u otra al Gobierno son pedidos en extradición por los Estados Unidos debido a asuntos de drogas

    La oposición quiere aprovechar los casos en que personas ligadas de una manera u otra al Gobierno son pedidos en extradición por los Estados Unidos debido a asuntos de drogas. El del desconocido esposo de la diputada perremeísta es uno, pero se pasa por alto que están separados desde hace tiempo.

    Se olvida también que las extradiciones provienen de investigaciones en colaboración con las autoridades dominicanas. Tratándose de los vecinos del norte, conviene saber a cuántos exjefes de la DNCD, nuestro equivalente a la DEA, les han cancelado la visa norteamericana. Si los contamos, la oposición queda mal parada.


