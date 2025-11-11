Un caso extraño

Ayer, la jueza de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal le negó la libertad provisional al reo Pablo Ross, condenado hace siete años por abuso sexual de su hijastra.

En los días previos a la audiencia, se desató toda una campaña de medios para informar que el interno padece de cáncer de próstata y que ha hecho metástasis en los pulmones. No obstante, al momento de conocerse el recurso que buscaba enviarlo a su casa para pasar el resto de sus días, su defensa técnica no presentó un certificado médico. ¿Qué pasó ahí?