Una de "Ángeles y demonios"
Feligreses expresan disgusto con la gestión del arzobispo Francisco Ozoria
"¡Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen!", exclamó Jesús en su peor momento.
Con una inspiración más caribeña el arzobispo metropolitano de Santo Domingo Francisco Ozoria escribió: "Los enemigos han vencido".
Hay que tener cuidado hasta para orar. Según Ozoria, en sus epístolas al Vaticano pidió un ayudante administrativo y terminaron despojándolo de sus funciones. Lo cierto es que en la feligresía había disgusto con su accionar.
Desde que se aprobó Stella Maris el obispo tiene su cartera y hábito en remojo.