Una de "Ángeles y demonios"

"¡Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen!", exclamó Jesús en su peor momento.

Con una inspiración más caribeña el arzobispo metropolitano de Santo Domingo Francisco Ozoria escribió: "Los enemigos han vencido".

Hay que tener cuidado hasta para orar. Según Ozoria, en sus epístolas al Vaticano pidió un ayudante administrativo y terminaron despojándolo de sus funciones. Lo cierto es que en la feligresía había disgusto con su accionar.

Desde que se aprobó Stella Maris el obispo tiene su cartera y hábito en remojo.