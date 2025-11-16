Transparencia en Migración

La Dirección General de Migración ha optado por la transparencia como política y le ha resultado. La muerte de una menor no suena a escándalo ni a descuido, sino a la consecuencia normal de la desatención propia de inmigrantes indocumentados y del peso cultural y social que conlleva la paternidad irresponsable.

Si nada hay que ocultar, nada hay que temer. Ningún argumento supera la fuerza de los hechos, y esa es la razón que debiera orientar siempre la acción del Estado.

Hay transparencia en algunas agencias del Estado, pero en otras se impone la opacidad. Ahí el apagón es permanente.