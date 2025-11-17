La lucha por el poder temprano
Con las elecciones lejos, en Moca la lucha por el poder ya comenzó en el mismo partido.
En el PRM de Moca, aunque falta mucho para el 2028, el asunto político dejó de ser una simple diferencia interna y se volvió una guerra silenciosa.
El senador Carlos Gómez busca continuar, mientras Emmanuel Bautista, hijo de un ministro, intenta imponerse temprano, apareciendo en actos, entregando dádivas y haciendo la típica poliqueria quisqueyana para opacar a su oponente, aun sin tener cargo.
