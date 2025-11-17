×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    La lucha por el poder temprano

    Con las elecciones lejos, en Moca la lucha por el poder ya comenzó en el mismo partido.

     En el PRM de Moca, aunque falta mucho para el 2028, el asunto político dejó de ser una simple diferencia interna y se volvió una guerra silenciosa. 

    El senador Carlos Gómez busca continuar, mientras Emmanuel Bautista, hijo de un ministro, intenta imponerse temprano, apareciendo en actos, entregando dádivas y haciendo la típica poliqueria quisqueyana para opacar a su oponente, aun sin tener cargo. 

    Algunos ya hasta lo llaman "el jefe". Con las elecciones lejos, en Moca la lucha por el poder ya comenzó en el mismo partido. 

    TEMAS -
    • PRM

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.