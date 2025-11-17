La lucha por el poder temprano

En el PRM de Moca, aunque falta mucho para el 2028, el asunto político dejó de ser una simple diferencia interna y se volvió una guerra silenciosa.

El senador Carlos Gómez busca continuar, mientras Emmanuel Bautista, hijo de un ministro, intenta imponerse temprano, apareciendo en actos, entregando dádivas y haciendo la típica poliqueria quisqueyana para opacar a su oponente, aun sin tener cargo.

Algunos ya hasta lo llaman "el jefe". Con las elecciones lejos, en Moca la lucha por el poder ya comenzó en el mismo partido.