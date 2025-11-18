×
El espía
    1 min de lectura

    De Macondo y algo más

    El mundo al revés, por lo visto, ahora los ladrones tienen la justificación perfecta: los provocan.

    Si la Policía Nacional tiene el interés de garantizar a la población que puede sentirse segura, el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director de la institución en Santiago, está haciendo todo lo posible para que la gente no lo crea.

    Jiménez calificó de provocadoras a las personas que salen a las calles con joyas demasiado costosas y vistosas, para explicar la reciente ola de atracos cometidos por la delincuencia en Santiago.

    

