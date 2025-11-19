×
El espía
    | 1 min de lectura

    De protocolos y algo más

    Algunos diplomáticos necesitan afinar mejor el tema de los protocolos

    Siete embajadores presentaron cartas credenciales al presidente Luis Abinader ayer en el Palacio Nacional y si algo pudo constatarse es que algunos diplomáticos necesitan afinar mejor el tema de los protocolos.

    Un representante nórdico llevaba su camisa desabotonada del cuello que trataba de esconder con la corbata, que también lució torcida.

    Pero todos los ojos estaban realmente sobre la representante estadounidense Leah Francis Campos, que lució un vestido blanco de Black Halo. 

